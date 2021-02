Silent Hill está de regreso… pero como DLC para un juego multiplayer

Parece que Konami está más interesando en llevar a Silent Hill a otros juegos, y no crear experiencias únicas. Ahora, hace un par de días se reveló que la famosa serie de survival horror tendrá una colaboración con Dark Deception: Monsters & Mortals, un juego multiplayer para PC.

Este anunció se dio por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, y se mencionó que el DLC de Silent Hill llegará a Dark Deception: Monsters & Mortals en febrero de este año. Vince Livings, el creador de este título, ha mencionado que el mapa de la icónica serie de Konami será el más grande hasta el momento, y le rendirá homenaje las primeras tres entregas de la franquicia.

It's official. The new Monsters & Mortals guest DLC is Silent Hill! #silenthill #monstersandmortals #darkdeception pic.twitter.com/SLW4sNOuIa

— Monsters & Mortals (@MonstersMortals) January 29, 2021