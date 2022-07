¡Nintendo anuncia un nuevo juego de Kirby!

Pese a que hace un par de meses vimos la llegada de Kirby and the Forgotten Land, la amada bola rosa aún no está lista para descansar, ya que un nuevo juego de este personaje ya está en desarrollo, conocido como Kirby’s Dream Buffet, y lo mejor es que llegará en algún punto de este verano.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha revelado Kirby’s Dream Buffet para el Nintendo Switch. A diferencia del título que vimos hace un par de meses, esta será una experiencia enfocada al multiplayer, similar a lo que hemos experimentado con juegos como Super Kirby Clash y Kirby Fighters 2. Esta es la descripción del juego:

“Los jugadores competirán entre sí a través de deliciosas carreras de obstáculos para recolectar fresas a medida que crece Kirby, empujando a otros jugadores fuera del escenario y usando las conocidas Habilidades de copia, o Habilidades de copia de alimentos, como se les llama en este juego, para frustrar la competencia”.

El multiplayer será local y online. Nintendo ha mencionado que el gameplay será lo suficientemente sencillo para que cualquier tipo de jugador pueda disfrutar de este título. Información relacionada con la fecha de lanzamiento exacta y el precio se dará a conocer en un futuro. Considerando que Kirby’s Dream Buffet estará disponible este verano, solo es cuestión de un par de semanas para tener todos los detalles.

Por lo visto en el video, Kirby regresa a su forma de bola, algo que hemos visto en juegos como Kirby And The Rainbow Curse, solo que un estilo de juego completamente diferente. Recuerda, Kirby’s Dream Buffet llegará al Nintendo Switch en algún punto de este verano. En temas relacionados, Kirby ya tiene un Grammy. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Kirby Mass Attack.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una gran sorpresa para todos los fans. Aunque Kirby’s Dream Buffet parece estar al nivel de otros juegos digitales del personaje que hemos visto a lo largo de los años, no deja de ser grato ver que el amado personaje rosado está de regreso.

Vía: Nintendo