Nintendo amplía el servicio de SNES y NES en Switch con cuatro nuevos títulos

Ya han pasado poco más de tres meses desde que la Gran N lanzó nuevos títulos para el servicio de SNES y NES que viene incluido con nuestra membresía de Nintendo Switch Online. Ahora, los suscriptores de esta plataforma podrán gozar de cuatro juegos nuevos y aquí te decimos de cuáles se tratan.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Nintendo compartió la noticia y acá abajo te dejamos los juegos que se estarán sumando al servicio la siguiente semana:

Four more titles will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collection on 5/20, bringing the total to over 80 classic games!

Super NES – Nintendo Switch Online:

・Operation Logic Bomb

・Panel de Pon

・Wild Guns

NES – Nintendo Switch Online:

・Rygar pic.twitter.com/lfCgRhZesp

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 15, 2020