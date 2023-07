Nintendo alerta de transacciones que pueden banear cuenta

Como es bien sabido, Nintendo tiene algunas políticas ciertamente estrictas para que sus usuarios puedan seguir usando sus consolas en línea, ya sea con alguien que se comporta de manera grosera con otros jugadores y también por cuestiones de pirateo de las mismas. Y ahora, la empresa de Japón hace advertencias sobre lo que puede conducir a un bloqueo.

En esta ocasión es más sobre transacciones, mismas que pueden ser fraudulentas y que por eso se hace un baneo correspondiente, mismo que cabe aclarar, es permanente y no hay manera de quitarlo de alguna forma. Y es que la empresa en temas de dinero es muy estricta, por lo que han baneado cuentas de gente que hasta realizado reembolsos por PayPal.

Aquí las reglas compartidas por Nintendo:

Vender códigos de descarga inutilizables o códigos de descarga adquiridos por medios no autorizados e ilegales – Estos incluyen el uso de la información de la tarjeta de crédito de un tercero, la información de la cuenta de PayPal u otros métodos no autorizados para comprar productos. Transferir información de la cuenta Nintendo a un tercero como parte de una transacción financiera no autorizada : – La venta/compra de una Cuenta Nintendo que haya comprado juegos digitales

– La venta/compra de productos utilizando la cuenta Nintendo de un tercero de vez en cuando

– Compartir software pago con otros mediante el uso de la misma Cuenta Nintendo

– Transferir información de la cuenta Nintendo a un tercero con el fin de modificar los datos guardados, jugar en nombre propio y otras solicitudes.

Vale la pena mencionar, que hay muchas páginas para comprar códigos de juegos ilegales, por lo que se recomienda comprar tal cual en Nintendo o en otros lugares como Amazon.

Vía: Nintendosoup

Nota del editor: Sin duda Nintendo banea a la menor provocación, eso me paso hasta a mí con una tarjeta, misma con la que ya no me permite comprar en mi cuenta debido a que realicé muchas transacciones seguidas debido al cierre de tienda de 3DS.