Revelan cuándo será el próximo Nintendo Direct

Un informante confiable de Nintendo ha compartido cuándo la compañía japonesa tiene previsto realizar su próximo evento Direct para el año 2023. Hace aproximadamente un mes, Nintendo llevó a cabo su último Direct, en el que se presentaron anuncios como Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG y Detective Pikachu Returns, entre muchas otras revelaciones. Ahora, para aquellos que simplemente no pueden esperar para saber cuándo se llevará a cabo un nuevo Direct, parece que falta un poco más de un mes.

Según el periodista Jeff Grubb, quien ha tenido numerosas primicias precisas sobre Nintendo en el pasado, el próximo Direct para 2023 debería ocurrir en septiembre. Lo compartió durante el último episodio del podcast “Last of the Nintendogs“, donde Grubb mencionó que Nintendo casi siempre realiza un Direct anual en septiembre y este año no debería ser diferente. Grubb no proporcionó muchos detalles sobre lo que podría destacarse en esta ocasión, pero mencionó lo siguiente:

“Nintendo normalmente realiza Directs en septiembre. Probablemente tendremos un Direct en septiembre, justo alrededor del momento de ese evento de Nintendo que se llevará a cabo en Seattle”, dijo Grubb. “Pero eso es obvio. Claro que obtendremos eso”.

Lo más probable es que este posible Direct de septiembre ponga aún más énfasis en muchos de los juegos mencionados anteriormente que Nintendo presentó el mes pasado antes de sus lanzamientos próximos. Dicho esto, Grubb también insinuó que Nintendo podría tener muchas más sorpresas reservadas para este año en lo que respecta a la serie de Zelda, a pesar de que “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” se lanzó solo hace un par de meses. Además, se rumora que también se está trabajando en una remasterización de Metroid Prime 2. Aunque no se sabe si alguno de estos juegos será revelado por Nintendo en un futuro Direct, vale la pena tenerlo en cuenta mientras avanzamos.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Espero más noticias y detalles acerca de Super Mario Wonder y todo lo demás que traigan es un extra bienvenido.