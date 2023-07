Filtran detalles y fecha de Metroid Prime 2 Remastered

El periodista e informante de la industria, Jeff Grubb, ha dicho en un nuevo video que Metroid Prime 2 Remastered llegará “relativamente pronto”, lo cual es una excelente noticia considerando lo excelente que fue Metroid Prime Remastered. Además mencionó que algo relacionado con The Legend of Zelda que, supuestamente también sucederá más adelante este año, aunque afirmó que no está relacionado con el aclamado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Qué será este anuncio es algo que cualquiera puede adivinar, pero parece que no será contenido descargable para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Esto es lo que dijo Jeff Grubb:

“Probablemente Metroid Prime 2 Remastered saldrá relativamente pronto, eso está sucediendo. Es muy posible que suceda relativamente pronto, esta próxima frase, me temo decirlo así que es posible que no lo diga realmente. Escucha… no sé lo que significa, te voy a decir lo que me dijeron y si tú lo interpretas de otra manera, es responsabilidad tuya. Está bien, es responsabilidad tuya”.

“Será principalmente lo que la gente quiere, ¿verdad? Tendrá controles modernos y será en alta definición y cosas así, pero no recibirá el amor y cuidado que recibió Metroid Prime, no”.

“Algo no relacionado con Tears of the Kingdom está sucediendo con Zelda más adelante este año”.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: “Muy posiblemente les voy a decir algo pero no sé, tal vez no, solo voy a escribir palabras y depende de cómo las interpreten ustedes decidirán: Nintendo va a seguir sacando consolas y juegos. Esto es muy posible pero yo no dije nada…” No psss, gracias por la info bro. Fuera de cotorreo, estaría genial otro shadow drop con esta secuela que nunca jugué en GameCube.