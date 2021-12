La semana pasada durante The Game Awards 2021 tuvimos nuestro primer vistazo al gameplay de Senua’s Saga: Hellblade 2, y los fans quedaron sorprendidos por lo bien que se veía. Claro, también hubo otros que dudaron sobre su autenticidad y con buena razón. Después de todo, no sería la primera vez que algún estudio mostrara “gameplay” de sus juegos, pero parece que ese no fue el caso aquí.

David García, director del juego, recientemente aclaró en redes sociales que todo lo presentado durante TGA estaba corriendo en tiempo real y no solo eso, sino que esto fue jugado por una persona del equipo.

This is a piece of our game 🙂 played by one member of our team. Hope this is more clear for you!

— David García (@dagadi) December 12, 2021