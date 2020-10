Netflix comparte el primer vistazo a Yennefer en la nueva temporada de The Witcher

Durante los últimos días Netflix ha decidido revelar nuevas imágenes sobre la segunda temporada de The Witcher. En el pasado vimos la nueva armadura de Geralt, y a Ciri entrenado, y el día de hoy la cuenta de Twitter de esta serie ha compartido el primer vistazo a Yennefer en esta nueva aventura.

Tal parece que, a diferencia de los otros dos personajes principales, Yennefer no comenzará la segunda temporada de una forma positiva, ya que en estas nuevas imágenes la podemos ver encadena como consecuencia por la batalla final de la primera temporada. De igual forma, se ha compartido el siguiente mensaje:

She used her full might,

and the battlefield burned.

Then she vanished from sight,

But Yen will return. pic.twitter.com/1sdWujA6KS

— The Witcher (@witchernetflix) October 7, 2020