La versión de consola de Gears Tactics ha finalizado su desarrollo

The Coalition, estudio encargado de la serie de Gears of War, ha revelado el día de hoy que el desarrollo principal en la versión de consolas de Gears Tactics por fin ha entrado en la fase Gold, es decir, ya ha finalizado, y el juego ya está listo para entrar en producción y llegar a todos los usuarios de Xbox One y Xbox Series X el próximo 10 de noviembre.

De acuerdo con una publicación en el sitio de Xbox Wire, el equipo sigue trabajando arduamente para arreglar cualquier pequeño bache que pueda surgir en el camino. De igual forma, una nueva actualización que incluye diversos añadidos, como la inclusión del robot Jack como parte del escuadrón, más enemigos, equipamiento especial y la adaptación para los controles de Xbox, ya está en desarrollo para todas las plataformas.

Aquellos que reserven Gears Tactics o que lo jueguen mediante Xbox Game Pass antes del 4 de diciembre recibirán el paquete de personajes de Thrashball Cole, que incluye a Augustus Cole como recluta y el conjunto de armadura Thrashball, completo con habilidades raras.

Por último, en un futuro se agregarán 11 nuevos logros, los cuales incrementarán el Gamerscore hasta un total de 1400G. Recuerda, Gears Tactics llegará a Xbox One el próximo 10 de noviembre, y será un juego de lanzamiento del Xbox Series X y Series S. En dado caso de que no desee esperar, esta entrega ya está disponible en PC.

