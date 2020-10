Netflix comparte el primer vistazo de Ciri en la segunda temporada de The Witcher

El día de ayer Netflix compartió la sinopsis y las primeras imágenes de la segunda temporada de The Witcher. Estas fotos nos dejan ver a Henry Cavill portar una nueva armadura para su papel de Geralt de Rivia. Ahora, la cuenta oficial de la serie en Twitter reveló cómo se verá Freya Allan en el rol de Ciri en esta continuación.

Junto a las fotos se puede encontrar el siguiente mensaje: “Se despidió entre lágrimas en una noche muy violenta. Ahora esta niña de la sorpresa se prepara para pelear”. Como se señala en la sinopsis de la temporada, Ciri será entrenada por Geralt en las artes de los Witchers.

She gave tearful goodbyes

on a most violent night.

Now this child of surprise

is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl

— The Witcher (@witchernetflix) October 6, 2020