Neltflix inicia beta de streaming de videojuegos

Netflix está dando inicio a las primeras pruebas públicas de sus juegos transmitidos por la nube. A partir del lunes, algunos suscriptores de Netflix en Canadá y el Reino Unido podrán probar juegos de Netflix transmitidos a televisores seleccionados, dispositivos de TV conectados y en la web desde Netflix.com.

En una publicación en el blog, Mike Verdu, Vicepresidente de juegos de Netflix, caracterizó esto como una “prueba beta limitada” para un “pequeño número de miembros”, por lo que no todos los suscriptores en Canadá y el Reino Unido tendrán acceso de inmediato. Aunque este lanzamiento inicial es pequeño, marca un momento potencialmente importante para las ambiciones de juegos de Netflix.

La compañía lanzó por primera vez sus ofertas de juegos móviles como una ventaja gratuita para los suscriptores en noviembre de 2021. Hasta ahora, los títulos de la compañía solo han estado disponibles en iOS y Android. Al llevar los juegos a televisores y navegadores web a través de la transmisión en la nube, los suscriptores podrán potencialmente jugar a los títulos de Netflix en muchos más lugares, y también significa que Netflix podría comenzar a competir por tiempo de juego en televisores y computadoras. Los dos juegos disponibles en este momento son el primer “Oxenfree” (creado por Night School Studio, que Netflix ahora posee) y un nuevo título llamado “Molehew’s Mining Adventure“, que Verdu describe como un “juego de arcade de minería de gemas”.

Cuando juegas en la televisión, controlarás los juegos usando tu teléfono inteligente. En Android, el control estará disponible a través de la aplicación de Netflix, mientras que en iOS, necesitarás descargar una aplicación de control especial, según la portavoz Chrissy Kelleher le informó a The Verge. Si tienes acceso a los juegos en la web, los jugarás con un mouse y un teclado. Aquí están los televisores y dispositivos de TV conectados que admitirán los juegos de Netflix por ahora:

Reproductores multimedia Amazon Fire TV.

Chromecast con Google TV.

TVs LG.

Nvidia Shield TV.

Dispositivos y TVs Roku.

Smart TVs Samsung.

Walmart Onn.

Verdu promete que se agregarán más dispositivos “de manera continua”. No he probado ninguno de los juegos transmitidos de Netflix personalmente, por lo que no puedo dar fe de cómo es jugarlos realmente. Dada la larga experiencia de Netflix en la transmisión de video, sospecho que las cosas funcionan bastante bien. Sin embargo, cualquier problema de transmisión será mucho más molesto en un videojuego que mientras estás viendo un episodio de Stranger Things.

Incluso si hay algunos problemas, apuesto a que Netflix está bien con eso; claramente está comenzando de manera pequeña para darse espacio para solucionar cualquier problema inicial. Y dado que Netflix ve los juegos en la nube como un “valor añadido”, que está más cerca del enfoque de Microsoft que de la estrategia fallida de Google para Stadia, supongo que no necesita que los juegos en la nube funcionen perfectamente desde el principio. Los suscriptores de Netflix siempre pueden recurrir a cualquiera de sus 70 juegos móviles si lo desean.

Vía: The Verge

Nota del editor: Todavía sigo creyendo que esto no puede ser el futuro… o quiero creer que esto no es el futuro del gaming. Tal vez capture un público que no es parte del mercado actual, pero nunca he reproducido un juego de Netflix, más que cuando quise probar Minecraft de TellTale.