Neil Druckmann habla sobre su posible retiro

Desde hace tiempo hemos dicho que la fórmula AAA a gran escala en la que se encuentra la industria de los videojuegos no es tan sustentable como muchos pensarían. Si bien esta siempre ha sido una posición relacionada con el apartado financiero de una compañía, no hay que olvidar el factor humano, puesto que este tipo de proyectos también pueden afectar a todos los involucrados. Tal parece que este es el caso de Neil Druckmann, el cual ya está considerando alejarse de este modelo.

En una reciente entrevista con Logic, un famoso rapero, Druckman, el director creativo de The Last of Us Part II y Uncharted 4: A Thief’s End, señaló que está pensando en dejar de trabajar en juegos AAA a gran escala, para enfocarse en experiencias más pequeñas, o en proyectos que no involucren el desarrollo de un título interactivo, como lo fue la serie de The Last of Us de HBO. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Supongo que no me veo haciendo esto para siempre a esta escala. Es mucho y requiere mucho de ti. Es muy estresante gestionar tanta gente y tantos estudios en todo el mundo. Entonces, estabas hablando de cómo estás entrando en esta nueva fase de tu vida, donde tus hijos son el número uno, y yo estoy en un lugar similar donde mis hijos son el número uno. Y sé que, sobre todo, mi hija tiene ahora 13 años y siento que la vida la está alejando de mí. Sé que el tiempo es limitado, por eso es muy valioso para mí y no quiero desperdiciarlo cuando quieran pasar tiempo conmigo. Sí, estoy en un punto de mi vida en el que empiezas a pensar: ‘¿Cuál es el final del juego aquí? ¿Cuándo es el momento de terminar?’ Entonces, podría verme haciendo la transición a algo que sea más discreto y menos estresado, que aún me permita tener esta salida creativa. Pero ya sabes, comencé a pensar en cuántos de estos juegos más tengo en mí, y no son tantos”.

Junto a esto, Druckmann mencionó que después del éxito de Uncharted 2, su trabajo se ha vuelto más y más complicado. Recordemos que, junto a Bruce Straley, Druckmann nos entregó The Last of Us después de la tercera aventura de Nathan Drake, el cual se convirtió en todo un éxito, algo que lo elevó sustancialmente. Poco después trabajó como director creativo en Uncharted 4, puesto que volvió a tomar para The Last of Us Part II.

Si bien el número de proyectos en los que ha trabajado en la última década pueden verse como algo pequeño, cada título es masivo, necesitó años de desarrollo y millones de dólares de inversión. De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar a Druckmann hablar sobre alejarse de este tipo de juegos, para darle una oportunidad de experiencias más pequeñas que no necesitan cientos de empleados a los que hay que dirigir.

Sin embargo, es probable que esto no lo pueda hacer mientras trabaja en Naughty Dog. Recordemos que PlayStation tiene un enfoque en experiencias AAA a gran escala, y si bien proyectos más pequeños como los que señala Druckmann serían perfectos para evitar la escasez de juegos, como la que vemos hoy en día en PlayStation Studios, tal vez la compañía no vea un potencial en esto.

Por el momento, sabemos que Druckman estopa trabajando en The Last of Us Part III, el cual aún está a varios años de distancia. Sin embargo, no sabemos cuál será su siguiente paso en esta industria después de este proyecto. En temas relacionados, Naughty Dog es uno de los estudios afectados por los despidos de PlayStation. De igual forma, puedes conocer más sobre The Last of Us Part III aquí.

Puedo tener mis problemas con la forma en la que Neil Druckmann hace su trabajo como director, pero no se puede negar su importancia en toda la industria. Espero que después de The Last of Us Part III, tenga la oportunidad de hacer un proyecto más pequeño que le logre dar nueva vida a su carrera.

Vía: VGC