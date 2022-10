My Hero Academia tiene una referencia a Star Wars

My Hero Academia es una serie llena de referencias a la cultura popular. Aunque en el anime esto no es tan notorio, ya que varios elementos son eliminados o sustituidos para evitar problemas de copyright, en el manga constantemente podemos apreciar algunos de los gustos de Kōhei Horikoshi, su autor. De esta forma, recientemente pudimos ver una clara referencia a Star Wars.

Durante el capítulo 370 del manga, Spinner, uno de los miembros de la Liga de Villanos, encabezó un ataque conformado por 10 mil villanos con algún tipo de mutación. Lo interesante, es que se reveló que en el pasado, este grupo de personas fueron purgados de la sociedad en un evento que se conoce como “el incidente 6/6”.

Seguramente ya lo notaron, pero esto es una referencia a la Orden 66 de Star Wars, en donde los Jedi fueron asesinados a lo largo de toda la galaxia. Horikoshi está tratando de dejar en claro que la comunidad de mutantes en el mundo de My Hero Academia ha sido reprimida en el pasado y, para muchos de estos, la guerra que comenzó All for One es la oportunidad perfecta para vengarse.

Afortunadamente, no todos los mutantes quieren la sangre de los héroes, ya que Shoji, uno de los estudiantes de 1-A, y quien también tiene un quirk que ha mutado su apariencia, se posiciona para ser la línea de defensa que este campo de batalla necesita. En temas relacionados, el Blu-ray del anime tiene spoilers de la nueva temporada. De igual forma, este es el significado de la armadura de Shigaraki.

Es interesante ver qué tipo de referencias oculta Horikoshi en My Hero Academia. En el pasado ya vimos a Spider-Man y Chainsaw Man, y la referencia a Star Wars es algo que incluso varias traducciones no oficiales localizaron, literalmente, como Orden 66.

Vía: My Hero Academia