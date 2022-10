Blu-ray de My Hero Academia da spoilers de la temporada 6

Después de mucho tiempo de espera, al fin se ha estrenado hace algunas semanas la temporada 6 de My Hero Academia, una de las cuales podría ser de las últimas emisiones en cuanto a capítulos. Y ahora, se confirma la salida de spoilers, estos no se filtraron de fuentes totalmente directas, sino de un producto oficial del propio anime de héroes.

¡Spoilers adelante!

En redes se dieron a conocer las portadas internas del lanzamiento de Blu-ray de la sexta temporada. Se mostraron algunas de las ilustraciones de sus discos, pero lo que llamó la atención de los fanáticos fue el arte interior del estuche.Donde se muestran imágenes fijas de futuros episodios en la sexta temporada, algunos que obviamente aún no se liberan.

Aquí puedes echarle un vistazo:

Los lectores del manga reconocerán la imagen fija que se muestra de inmediato, aunque el público de anime no. Esta muestra a Toga de espaldas, y ella está viendo a alguien aparentemente morir antes. La persona en cuestión es Twice, ya que el villano favorito de los fanáticos muere durante esta redada. Lo importante es que al final del día no se ve.

Recuerda que la sexta temporada de My Hero Academia se está emitiendo periódicamente en Crunchyroll.

