My Hero Academia revela una problemática con All for One

La guerra de villanos y héroes sigue desarrollándose en los capítulos de My Hero Academia, lucha en la que los jóvenes estudiantes deberán llevar a campo todo lo aprendido en las clases. Justamente en estos momentos se encuentran en un momento crítico, uno que involucra a uno de los peores antagonistas de la obra, All for One.

El capítulo anterior de la serie inició la lucha de lleno contra el villano, y al igual que en la lucha contra Tomura Shigaraki, el poder de All For One es complicado de entender. Tras recibir una brutal golpiza, Hawk fue salvado por Kyoka Jiro y Fumikage Tokoyami. Y para su fortuna, surgieron algunos contratiempos que están deteniendo un poco los poderes del antagonista.

Vale la pena señalar, que este contratiempo se convirtió en motivo de preocupación, pues pareciera que las peculiaridades que se robó en el pasado se están revelando ante él mismo. Eso significa, que las voluntades de los héroes originales a quién robaron se mantienen intactas, dando así algo de ventaja a los usuarios que buscan hacer el bien.

En noticias relacionadas a My Hero Academia. Hace algunos días se reveló un nuevo póster relacionado a las OVAs que se van a emitir en los cines japoneses en este verano en Japón. Si quieres echare un vistazo a esta gran obra, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: ComicBook