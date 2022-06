Amber Heard podría quedar fuera de Aquaman 2 de forma definitiva

Después de bastantes semanas de muchos juicios, la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin, dejando algunos estragos detrás como una deuda millonaria de por medio. Y a pesar de que ya todo se cerró en este capítulo, parece ser que ahora se le estaría presentando una nueva problemática a Heard con su papel en Aquaman 2.

Por distintos medios se ha rumoreado que la actriz sería expulsada en su totalidad de la película, esto se debe a la mala reputación que se forjó con ciertos argumentos expuestos en el juicio. Además, muchos fanáticos se han puesto de acuerdo para juntar firmas y hacer valer su voz, una que no desea ver a Heard interpretar a Mera en la segunda parte de la historia.

I didn’t think they would but sounds like they are, the next test screening should be interesting pic.twitter.com/ZjR60XxDCZ

— KC Walsh (@TheComixKid) June 3, 2022