My Hero Academia revela su escena más oscura

My Hero Academia es una obra que ha sabido trascender en la parte del anime, y eso se debe a la originalidad de meter un mundo de superhéroes dentro de una historia japonesa estilo shonen. Por ahora, se menciona que la historia está llegando a sus momentos finales, pues la guerra entre los personajes más poderosos de la obra ha comenzado oficialmente.

En el capítulo más reciente del manga se ve a los personajes enfrentarse al ejército spinner, quienes le dan a la obra una de sus escenas más representativas y oscuras hasta el momento. Quienes llevan las cabezas de los miembros del Clan Rechazo de Criaturas, quienes en el pasado les han dado las espaldas a ciertas especies solo por su aspecto.

MHA Anime team will completely remove the CRC parts, replacing them with flags etc.. And some fans will lap it up like ain't nothing wrong..#MHA370 #ShadzMHA #MyHeroAcademia370 pic.twitter.com/FBfS7ORX4w

— Shadz (@ShadzMangaOnly) October 23, 2022