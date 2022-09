My Hero Academia nos muestra una reunión familiar aterradora

My Hero Academia sigue avanzando en su apartado de manga, teniendo como premisa uno de los últimos arcos importantes, dado que en estos momentos las cosas se ven complicadas en la guerra de villanos y héroes. Y ahora, las cosas se están enfocando un poco más con Shigaraki Tomura, quién al parecer oculta un pasado de lo más aterrador.

Todo se presenta en el capítulo 365 del manga. En este momento, los héroes están tratando de salvar la vida de Bakugo, pero Shigaraki está decidido a que Bakugo muera sin importar el costo. En su frenesí, desbloquea una nueva parte de su poder mutado, y el capítulo 365 termina con el cuerpo de Shigaraki generando réplicas carnosas de su familia muerta hace mucho tiempo.

Esto es lo que dice el villano:

Mientras más se adapta mi cuerpo a la legión de peculiaridades almacenadas dentro, junto con varios factores ambientales, mi cuerpo está buscando… buscando a tientas su forma ideal. No estaba quebrado en ese entonces, pero no es como si alguien me hubiera tendido una mano para ayudarme. ¡No es como si alguien me mirara!