Muestran cómo se vería Elden Ring con Unreal Engine 5

Este año Elden Ring volvió a la relevancia con el lanzamiento de su DLC llamado Shadow of the Erdtree, mismo que incluso llegó a ser tan relevante como para ser nominado a la entrega de premios de The Game Awards, lo cual gustó a algunos fans y a otros no demasiado por tratarse de una expansión. Por otro lado, hay seguidores que quieren se vea aún más impresionante de lo que ya es, y esto es con una herramienta bastante peculiar.

El artista digital conocido como ‘Konariin’ ha mostrado una impresionante recreación del juego utilizando el motor gráfico Unreal Engine 5. A través de un video compartido en YouTube, los fanáticos del exitoso título de FromSoftware pueden echar un vistazo a cómo se vería el juego si fuera adaptado a este motor de última generación. El resultado ha causado sensación, capturando a la perfección el espíritu artístico y la atmósfera que define al universo de este juego.



El proyecto destaca por incluir texturas de mayor resolución en comparación con las del juego original, lo que le otorga un nivel de detalle sobresaliente. Aunque no se trata de un desarrollo jugable, el video muestra un entorno completamente explorable que, según algunos fans, parece una especie de remasterización. Sin embargo, este trabajo fue realizado con fines de portafolio y no está destinado a ser lanzado al público, algo que ha generado tanto admiración como cierta decepción entre los seguidores del juego.

Aquí lo puedes ver:

El video no cuenta con mecánicas jugables ni enemigos, pero la calidad visual ha sido suficiente para entusiasmar a la comunidad. La recreación demuestra el potencial de Unreal Engine 5 para títulos del género soulslike y genera expectativas sobre lo que podrían lograr futuros desarrollos en este motor gráfico. Algunos proyectos inspirados en la fórmula de Elden Ring ya están en camino y prometen aprovechar la tecnología para alcanzar un nivel similar de inmersión visual.

Aunque este proyecto es obra de una sola persona, ha conseguido captar la atención de la comunidad gamer y de desarrolladores por igual. El trabajo de ‘Konariin’ es un recordatorio del talento presente en la escena independiente y del impacto que este título continúa teniendo como inspiración creativa en la industria de los videojuegos.

Vía: DSOG