Muere Kabosu, el perro de los memes “doge”

Lamentablemente, el día de hoy, 24 de mayo de 2024, nos levantamos con una terrible noticia, puesto que se ha dado a conocer que Kabosu, el perro detrás del meme “doge”, ha muerto después de 14 años de fama en el internet, dejando así un agujero que parece imposible de llenar.

Atsuko Sato, la dueña de Kabosu, reveló esta triste información en su blog personal, señalando que después de dos largos años peleando contra leucemia y una enfermedad hepática, el amado perro pasó a mejor vida mientras dormía. Esto fue lo que comentó:

“Ella falleció silenciosamente, como si estuviera dormida mientras yo la acariciaba. Creo que Kabo-chan era el perro más feliz del mundo. Y yo era el dueño más feliz”.

Aunque se desconoce la edad real de Kabosu, Sato especificó que su perro llegó a vivir 18 años, algo inusual para un shiba inu. En 2010, dos años después de adoptarla, su dueña le tomó una foto mientras se encontraba sentada en su sofá con las patas cruzadas. Esta imagen se viralizó al poco tiempo, y actualmente es recordada como uno de los memes más populares de la historia.

La historia de Kabosu va más allá del meme, puesto que hace un par de años esta imagen se convirtió en un NFT y eventualmente en la moneda de Dogecoin, una criptomoneda con una capitalización de mercado de $23 mil millones de dólares, la cual cuenta con el soporte de estrellas como Snoop Dogg y Elon Musk. En noviembre del año pasado se inauguró en un parque de Sakura una estatua de Kabosu y su sofá valorada en $100 mil dólares, financiada colectivamente por Own The Doge, una organización criptográfica dedicada al meme. En temas relacionados, recientemente también perdimos a uno de los actores de The Lord of the Rings.

Que en paz descanse, Kabosu.

Nota del Autor:

Es una lástima que este tipo de cosas suceda. Como dueño de múltiples perros, conozco muy bien el sentimiento de perder a alguien que ha estado junto a ti durante gran parte de tu vida. Si bien el internet no olvidará a Kabosu, el dolor que seguramente siente Atsuko Sato es muy grande.

Vía: BBC