Modelo de Nicaragua sorprende a fans con su cosplay de Makima

El anime de Chainsaw Man es uno de los más populares a día de hoy, eso se debe a que los personajes son considerados altamente entrañables, ya sea por su trasfondo en la historia o solo por su carácter divertido. Por esa razón, los cosplay no se podían hacer esperar, y la modelo @sailorscholar sabe muy bien quién es el personaje más querido.

La modelo proveniente de Nicaragua, ha compartido algunas fotografías en sus redes sociales, mismas en las que está encarnando a Makima, esto con atuendo un tanto diferente a su uniforme convencional. Y es que ha decidido dar un giro interesante, lo cual incluye poner a la chica pelirroja con atuendo de conejita, algo que se usa mucho en los cosplays.

Aquí algunas fotos:

Vale la pena mencionar, que @sailorscholar se dedica al mundo de los disfraces, por lo que también ha encarnado más personalidades del anime y los videojuegos, se incluye a 2B de Nier: Automata, Nami de One Piece, Yor de Spy X Family, entre otros famosos personajes. Para que los usuarios puedan ver los sets enteros deben afiliarse a su página de Patreon.

Esta es la sinopsis de la serie:

Cuando su padre murió, Denji se vio obligado a saldar una gran deuda y no había forma de pagarla. Pero gracias a la ayuda de un Demonio Perro que salvó llamado Pochita, Denji es capaz de sobrevivir convirtiéndose en un Cazador Demonio a sueldo haciendo trabajos para los Yakuza. Los poderes motosierra de Pochita son útiles contra estos poderosos demonios. Y cuando Denji termina siendo asesinado por un demonio, Pochita se sacrifica para salvar su vida y revivirlo. Pero ahora Denji ha renacido como una especie de extraño híbrido Demonio-Humano. ¡Ahora es Chainsaw Man! Después de su transformación, es reclutado rápidamente por Makima y obligado a unirse a los Cazadores de Demonio de Seguridad Pública bajo amenaza de exterminio ahora que técnicamente es un demonio. Ahora que vive cómodamente por primera vez en su vida, Denji lucha por determinar sus sueños y establecer relaciones significativas mientras mata demonios y trabaja junto a otros excéntricos cazadores.

Recuerda que este anime se emite en Crunchyroll.

Nota del editor: Con el pasar del tiempo el mundo del cosplay no se detiene, y mientras más series populares surjan, es lógico que el negocio de los trajes y las fotografías no vaya a parar. No está de más decir, que Chainsaw Man vale mucho la pena.