Modelo checa hace increíble cosplay de Androide 18

No cabe duda de que Androide 18 es uno de los personajes femeninos más amados por la comunidad. Gracias a su diseño y actitud, la esposa de Krilin se ha ganado el corazón de millones de fans. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que una cosplayer ha tomado las bases de Androide 18, y las ha usado para no solo transformarse en este personaje, sino darle nueva vida a Jessie de Pokémon.

No hace mucho, la cosplayer conocida como itlookslikekilled llevó a cabo un trabajo que la transformó en la creación del Dr. Gero, con todo y la ya icónica ropa de mezclilla.

Sin embargo, itlookslikekilled no estuvo contenta con solo este trabajo, ya que también decidido fusionar a Androide 18 con Jessie, para crear algo que los fans seguramente podrán apreciar.

Vía: itlookslikekilled