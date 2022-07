La quinta temporada de Stranger Things durará menos

Después de 13 horas, la cuarta temporada de Stranger Things llegó a su fin la semana pasada. Afortunadamente, la serie de Netflix aún tiene una aventura más en puerta. Sin embargo, los creadores de la serie han revelado que esta conclusión no será tan extensa como lo que vimos hace un par de días.

En una plática en el podcast de Happy Sad Confused, Matt y Ross Duffer, los creadores de la serie, revelaron que la quinta temporada de Stranger Things será más corta en comparación con la cuarta. Los hermanos han señalado que, gracias a que no hubo una clara conclusión a los eventos previos, reintroducir a los personajes y checar cómo van sus vidas tomará menos tiempo. Esto fue lo que comentó Matt:

“La única razón por la que no esperamos que la [Temporada 5] sea tan larga es porque, esta temporada, si lo miras, es casi un aumento de dos horas antes de que nuestros hijos realmente se sientan atraídos por el misterio sobrenatural. Llegas a conocerlos, los ves en sus vidas, todo mientras luchan por adaptarse a la escuela secundaria y demás… Steve está tratando de encontrar una cita. Todo eso. Nada de eso, obviamente, va a ocurrir en los primeros dos episodios de esto. Quiero decir, esto es, por primera vez, no terminamos al final de 4. Entonces, va a se moverá, no sé si se moverá a 100 mph al comienzo de la temporada 5, pero se moverá bastante rápido. Los personajes ya estarán en acción, ya tendrán un objetivo, y conducir, y creo que eso le dará al menos un par de horas y hará que esta temporada se sienta realmente diferente”.

Sin embargo, el menor tiempo no quiere decir que el final sufra por esta decisión. Los hermanos llegaron a mencionar que la conclusión de Stranger Things se llegará a sentir como The Return of the King, en el sentido de que veremos varios finales para los diferentes personajes y sus historias. Esto fue lo que comentó Matt

“Si solo miras El retorno del rey, se siente como demasiados finales. Si los miras todos seguidos, lo cual he hecho varias veces, es exactamente correcto. Si fuera más corto, se sentiría barato e incorrecto”.

Pese a que la temporada no tomará mucho tiempo en llegar a su final, podemos esperar una digna conclusión a los eventos que hemos presenciado por años. Solo esperemos que el desenlace sea digno, y no tengamos otro caso similar al de Game of Thrones en nuestras manos.

En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la quinta temporada de Stranger Things. De igual forma, detectan un error en el final de la cuarta temporada.

Vía: Happy Sad Confused