Modelo alemana hace cosplay de Shinobu de Demon Slayer

En los últimos años, Kimetsu no Yaiba se ha convertido en un fenómeno cultural, cautivando a audiencias de todo el mundo con su memorable trama y personajes. Entre los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios, uno que ha destacado con especial fuerza es la hashira Shinobu. Su intrépida personalidad y singular estilo de lucha han dejado una impresión duradera en los fans de la serie.

Sin embargo, no solo en el mundo del anime y manga Shinobu ha dejado huella, sino también en el universo del cosplay. La cosplayer kallisi__vamp ha decidido emprender el desafío de dar vida a este icónico personaje, y lo ha logrado con una impresionante precisión y atención al detalle. Desde el intrincado diseño de su uniforme hasta la expresión característica de Shinobu, cada aspecto ha sido meticulosamente recreado.

🦋 POISON 🦋

Here comes my Shinobu cosplay

Shinobu : @kallisi__vamp https://t.co/yhnZ3K6S7O

Pic vonkoenigsmarck #cosplay #shinobucosplay #DemonSlayer #demonslayercosplay #kimetsunoyaiba #kimetsunoyaibacosplay #shinobukochoucosplay @DemonSlayerUSA @KimetsuDaily @kimetsu_off pic.twitter.com/xJYlhDOBnY

— Kallisi_vamp (@KallisiV) September 8, 2023