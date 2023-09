Juego nuevo de Demon Slayer llegará a Nintendo Switch

El anime del momento en casi todo el mundo es Demon Slayer, el cual a pesar de no tener tantos años en el mercado ya ha generado sus propios videojuegos, el ejemplo de ello es uno de acción que llegó en el 2021. Sin embargo, parece que la saga no se va a detener, y confirmaron un nuevo título que parecía ser solamente para tierras japonesas, pero parece ser que es una idea totalmente equivocada.

El lanzamiento en cuestión lleva el nombre de Demon Slayer: Mezase! Saikyou Taishi! pero que será adaptado como Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board! en nuestras tierras occidentales. El cual no es propiamente de acción o peleas como otros títulos de anime, sino que se trata de una especie de juego de mesa, ligeramente parecido a la franquicia de Mario Party.

Aquí su primer tráiler:

El juego será hasta de cuatro jugadores, con posibilidades de también probarse en línea, por lo que los fanáticos podrán disfrutar al utilizar a sus personajes favoritos en los mini juegos que se ponen a disposición de los mismos. Por su parte, la fecha de lanzamiento es aún incierta, solo se dice que llegará en algún momento del 2024.

Será lanzado en Nintendo Switch, ninguna otra plataforma ha sido confirmada hasta este momento.

Vía: Youtube

Nota del editor: Se ve muy simplón este juego, pero ya hay algo de acción de esta franquicia para la misma consola. Tal vez hacer cosas más sencillas sea la solución para que brillen los videojuegos de anime.