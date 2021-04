Mod permite jugar Half-Life: Alyx sin un headset VR

Todavía estamos lejos de explotar el potencial del VR al cien por ciento, especialmente en los videojuegos, pero eso no significa que no haya grandes títulos allá fuera. Half-Life: Alyx debutó el año pasado y demostró que Valve todavía tiene la capacidad de ofrecer increíbles experiencias. Lamentablemente, al tratarse de un juego en VR, no todos pudieron disfrutarlo.

Si tú tampoco tienes headset VR y estabas ansiando por jugar Half-Life: Alyx, entonces te tenemos muy buenas noticias. SoMNst, un modder de Argentina, publicó un video en YouTube donde puedes ver cómo le va quedando un mod que permite disfrutar este juego de forma tradicional.

Al seguir en desarrollo, es común que este mod todavía tenga varios errores por corregir, pero a simple vista, se aprecia lo bien que va quedando. Con suerte, no pasará mucho tiempo antes de que podamos disfrutar Half-Life: Alyx sin un headset VR.

Via: Kotaku