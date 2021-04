Alfred Molina explica el regreso de Doctor Octopus en Spider-Man: No Way Home

Desde finales del año pasado se confirmó que Alfred Molina regresaría como Doctor Octopus en Spider–Man: No Way Home, cinta que, aparentemente, introducirá el multi-verso al MCU. Ahora, el actor ha dado más detalles sobre su regreso y parece que ya nos arruinó la sorpresa.

En una reciente entrevista con Variety, Molina dio varios detalles sobre cómo es que su personaje regresara. Si prefieres mantenerte en blanco para cuando llegue esta película, entonces te recomendamos dejar de leer hasta aquí.

En las propias palabras de Molina:

“Cuando estábamos filmando estas escenas, todos teníamos instrucciones de no decir nada al respecto, porque se suponía iba a ser un gran secreto. Pero ahora, ya está en todo internet. De hecho yo lo describiría como el secreto peor guardado de Hollywood.

Es interesante, porque platicando con Jon Watts [director de Spider-Man: No Way Home] , él me dijo, ‘¿recuerdas cómo murió tu personaje en Spider-Man 2? Bueno, vamos a retomar la historia desde ahí.’ En una franquicia que incluye multiversos, viajes en el tiempo y líneas de tiempo divergentes, la idea se me hacía… probable.

Watts también me explicó cómo funciona el proceso de hacer que los actores se vean más jóvenes por medio de CGI. Porque ya sabes, yo ya he envejecido bastante desde que filme Spider-Man 2. Ya no tengo la misma condición física de hace 17 años.”