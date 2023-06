Mod de GTA V agrega al submarino perdido, Titán

La noticia del momento a nivel general es la relacionada al submarino llamado Titán, vehículo acuático que bajó hace unos días para que algunos turistas pudiesen ver de cerca al histórico Titanic. Sin embargo, lo que es realmente tendencia es la ausencia de comunicación con este, ya que al parecer se reporta que lamentablemente ha implosionado.

Como todo tema de novedad, es obvio que hay gente que quiere ser parte de los acontecimientos, por lo que en la parte de los videojuegos han recreado el submarino en GTA V. Esto en la versión de computadoras, misma en la que a día hoy se siguen haciendo miles de mods para que la experiencia siga siendo enriquecedora para quienes esperan el siguiente juego.

Creado por SkylineGTRFreakm, el mod agrega un sumergible totalmente movible y que se parece al Titán de OceanGate. Debido a que es una nueva versión de los submarinos existentes del exitoso juego, la escotilla está en la parte superior y solo un jugador puede entrar. También, irónicamente se maneja de forma sencilla con un control de videojuegos.

Hasta este momento no se sabe si realmente hubo sobrevivientes de esta supuesta implosión, puesto que se han buscado los restos y no han dado con ellos, solo con algunos otros objetos que parecían serlo cerca del barco hundido. Sin embargo, el oxígeno era de 96 horas, entonces no se prevé que los tripulantes sigan existiendo, dado que bajaron el sábado.

Recuerda que GTA V está disponible en varias plataformas.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Sin duda hay muchos paralelismos con esta noticia, puesto que a algunos no les gusta que se le dé tanta exposición. Y es que era una misión prácticamente suicida, pues se comenta que no había muchas pruebas detrás de este experimento y aquí se confirma que debieron seguir experimentando hasta perfeccionar los viajes.