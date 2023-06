Bobby Kotick pide más dinero para llevar Call of Duty a Xbox

En lo que resultó ser un primer día de testimonio en el juicio de Xbox contra Activision Blizzard, la vicepresidenta de Xbox, Sarah Bond, soltó otra bomba al afirmar que el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, exigió una mayor participación en los ingresos para colocar Call of Duty en las plataformas de Microsoft.

Según Bond, Kotick dejó claro que

“si no superábamos el reparto de ingresos estándar, no tenía la intención de poner Call of Duty en Xbox“.

En última instancia, Bond dijo que Xbox decidió cumplir con las demandas de Activision Blizzard.

“El tiempo era limitado. Teníamos jugadores cuyas expectativas queríamos satisfacer, así que finalmente tomamos la decisión de que era lo mejor para el negocio”.

Los comentarios de Bond fueron en respuesta a preguntas del abogado de Microsoft, en los que afirmó que Call of Duty no era un juego imprescindible. Sin embargo, sus comentarios fueron contradichos en parte por la decisión de Xbox de pagar más dinero a Activision Blizzard para mantener Call of Duty en sus plataformas, como señaló más tarde la Comisión Federal de Comercio (FTC) durante su contrainterrogatorio. Bond caracterizó las negociaciones como “animadas” y agregó que un acuerdo actual impide que Call of Duty esté en Xbox Game Pass antes de enero de 2025.

Además de compartir los ingresos, Bond también habló sobre los acuerdos de marketing de Call of Duty, que resultaron en “límites muy claros” sobre lo que Xbox podía decir sobre la serie.

“Hace un año queríamos mostrar que Call of Duty Vanguard se lanzaría en Xbox, se nos dijo que no podíamos decirlo en YouTube ni en ningún otro lugar donde los clientes que no eran nuestros propios clientes pudieran verlo, y tuvimos que esperar durante un período de tiempo”, dijo Bond.

Según Bond, el sitio web de Xbox estaba bien, al igual que las cuentas de Twitter propias de Xbox.

“Pero cuando filmamos una presentación en vivo que la gente puede ver en YouTube y otros lugares… y al final queríamos mostrar una lista que dijera ‘Estos son todos los juegos que llegarán el próximo año’, se nos dijo que no podíamos decir que Call of Duty llegaría el próximo año”, dijo Bond.

Cuando se le preguntó si había otros juegos con tipos similares de exclusividad de marketing, Bond mencionó a Harry Potter: Hogwarts Legacy, que se lanzó a principios de este año.

Como parte de su testimonio, Bond también confirmó que actualmente no hay forma de obtener Call of Duty en Nintendo Switch, describiendo a Sony y Nintendo como “competidores y socios”.

Bond continuó hablando sobre el compromiso de Xbox de llevar Call of Duty a Switch, diciendo que la compañía sentía la necesidad de respaldar su compromiso de mantener la serie en varias plataformas con acciones. Sacando un documento confidencial, Bond dijo que Xbox tiene un contrato para lanzar futuras versiones de CoD en plataformas de Nintendo.

También habló brevemente sobre el movimiento de Xbox para firmar un contrato similar de 10 años con Valve, el cual la empresa finalmente rechazó porque no quería ser vista firmando contratos que bloquearan contenido durante más de 10 años a la vez.

El testimonio de Bond siguió al del jefe de Xbox Studios, Matt Booty, y al jefe de publicación global de Bethesda, Pete Hines, quienes hablaron sobre temas que van desde la posibilidad de que Indiana Jones esté en PS5 a pesar de que “Xbox está perdiendo las guerras de las consolas”.

Todo esto forma parte de un juicio de una semana que determinará si se impondrá una medida cautelar preliminar a la adquisición de Activision Blizzard, lo que podría poner en peligro el acuerdo en su totalidad.

Vía: IGN

Nota del editor: Al principio de esta novela, les comentaba que esto iba a ser tema de conversación todo el año… ahora creo que lo seguirá siendo por varios años.