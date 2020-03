Microsoft revela cuánto tiempo llevan desarrollando el Xbox Series X

La semana pasada, Microsoft reveló mucha información sobre el Xbox Series X. Entre todos los datos compartidos, parece que uno de ellos pasó desapercibido, pero sin duda es interesante saberlo y estamos hablando del tiempo en que esta nueva consola lleva en desarrollo.

Revelado por Digital Foundry y Austin Evans, ahora sabemos que la máquina comenzó su desarrollo desde 2016. Para aquellos que llevan la cuenta, esto significa que Microsoft comenzó a trabajar en el Series X un año antes de que se lanzará el Xbox One X, que debutó el 7 de noviembre 2017. Aquí te dejamos un breve video de Evans discutiendo esto con el Director Asociado de Gestión de Programas, Jason Roland:

Xbox Series X development started in 2016. All this in 4 years ?? ?

Video from Austin Evans Youtube Channel. pic.twitter.com/74kd556GCC

