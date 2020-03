Así luce el devkit del Xbox Series X

A lo largo del año pasado, surgieron múltiples filtraciones que nos mostraban el diseño del devkit, o kit de desarrollador, del PlayStation 5, pero el de Xbox Series X no aparecía por ningún lado. Ahora, gracias a un video de Austin Evans, ya sabemos cómo luce este prototipo, y no, no se parece en absoluto al diseño final de la consola.

En el siguiente video, donde Evans muestra diferentes funciones del Series X, se puede apreciar en el fondo el devkit de la consola. Usuarios de Reddit no tardaron en descubrirlo, y rápidamente lograron tomar capturas de pantalla que nos lo muestran en mejor detalle:

Tal y como puedes ver, el diseño final del Xbox Series X es muy diferente a lo que estamos viendo aquí. Este diseño es mucho más similar al del Xbox One X, pero Evans confirma que se trata de un prototipo legítimo del kit de desarrollador.

Fuente: Austin Evans