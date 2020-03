Fallout 76: Usuarios hacen compras de pánico dentro del juego

Probablemente ya sepas esto, pero la pandemia del coronavirus está provocando que la gente realice compras de pánico, y el papel de baño es uno de los objetos más codiciados en varias partes del mundo. Y ahora, por alguna extraña razón, la crisis también parece haber afectado al mundo de Fallout 76.

Múltiples usuarios en Reddit han mencionado cómo están vendiendo papel de baño a precios mucho más altos que lo habitual, y también ha habido unas cuantas publicaciones en Twitter que lo confirman:

It’s official @Fallout 76 people are hoarding toilet paper in their camps in the wake of #COVID19. (This is not my camp I stumbled acrossed it. pic.twitter.com/PqATtYPFQS

— Stix Selvain? (@Stix_Selvain) March 17, 2020