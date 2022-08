Microsoft responde a las quejas de Sony por la compra de Activision

Hace algunos días atrás se dieron a conocer algunas quejas por parte de Sony, esto debido al próximo cierre de la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox que se anunció meses atrás. Por esa razón, Microsoft no quiso quedarse callada respecto a estos comentarios, puesto que ninguna otra empresa tercera les recrimina de monopolio.

Esto es lo que mencionaron de forma reciente:

Fue la única empresa tercera que dio a conocer una opinión pública materialmente diferente a la de Microsoft y los third party en relación al análisis competitivo de la transacción. La protesta pública de Sony por las suscripciones de juegos y la respuesta de la compañía son claras: no quieren que los servicios de suscripción atractivos amenacen su dominio en el mercado de distribución digital. En otras palabras, Sony crítica la introducción de nuevos modelos de monetización capaces de desafiar su modelo de negocio.

También comentaron en relación a la queja que expuso Sony respecto a una posible exclusiva de Call of Duty con la marca y que consideran a esta saga como un género de juegos por sí mismos:

Esto lleva a la conclusión de que PlayStation, o cualquier producto de marca con consumidores leales, sea un mercado separado de todas las demás. La conclusión extrema de que Call of Duty es una ‘categoría en sí misma’ es simplemente injustificable bajo cualquier análisis cuantitativo o cualitativo.

Por último, afirman que estas quejas no tienen derecho de existir, puesto que desde que se dio a conocer el trato, se dejó claro que la franquicia de Call of Duty seguirá apareciendo en todas las consolas de actualidad. Argumento que por ahora no va a cambiar según la compañía.

Vía: ResetEra