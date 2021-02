Microsoft lanza nuevo programa para mejorar la accesibilidad dentro de sus juegos

Microsoft siempre se ha esforzado por hacer que Xbox, y los videojuegos en general, sean más accesibles. Con esto en mente, han anunciado que los desarrolladores ahora podrán enviar sus juegos para ser evaluados de acuerdo a los Lineamientos de Accesibilidad de Xbox y de esta manera, ser probados por miembros de la Comunidad de Jugadores con Discapacidad, permitiendo así obtener una mayor retroalimentación.

Acá te compartimos una parte del comunicado oficial:

“Los desarrolladores ahora tienen la opción de mandar a Microsoft su juego de Xbox o PC para ser analizado y validado de acuerdo con nuestros Lineamientos de Accesibilidad. En donde se encuentren problemas, éstos serán resaltados con fotografías e instrucciones para que los desarrolladores entiendan como pueden mejorar la experiencia para jugadores con discapacidades.

También queremos que los desarrolladores entiendan el potencial que tiene sus juegos en los jugadores. Ante esto, los reportes incluirán información adicional como ligas a documentación técnica, expertos en temas relacionados e industrias y organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, el elemento más importante del programa, es la inclusión de jugadores con discapacidades como parte de las pruebas iniciales. Cada prueba incluirá miembros de la Comunidad de Jugadores con Discapacidades que no solo probarán los juegos, sino que también proveerán retroalimentación también.”

