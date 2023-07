Microsoft da pronóstico de cuánto habría vendido Indiana Jones y Starfield

Esta semana ha salido a la luz mucha información sobre Microsoft, esto ahora que se ha llevado la respectiva audiencia para que la empresa pueda comprar finalmente a Activision Blizzard. Dentro de los documentos hay algo que llama mucho la atención, y eso es las ventas que habrían tenido Starfield e Indiana Jones si se hubieran lanzado en PlayStation.

Como muchos saben, estos juegos también estuvieron planeados para la consola de Sony durante los conceptos de desarrollo, pero después de haber hecho la compra de Bethesda se pasaron enteramente para Xbox. Y justo, Microsoft pensó que entre estos dos títulos se juntarían ni más ni menos que 10 millones de ventas, y eso con una exclusiva temporal.

Esto es lo que se compartió por parte de Stephen Totilo de Axios:

Had missed this from Xbox CFO Tim Stuart's testimony, but FTC says Microsoft had forecasted 10 million sales on PlayStation for "both Starfield and Indiana Jones" before taking them exclusive, deciding it could recoup through Game Pass and extra Xbox sales pic.twitter.com/5KdpDzKDZD

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 13, 2023