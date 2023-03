Microsoft: CoD Warzone y MW2 correrán nativamente en Switch

Microsoft firmó un acuerdo para que Call of Duty regresara a las consolas de Nintendo por los próximos 10 años. Algunos aseguran que se trata de una estrategia para inclinar la balanza a su favor en las discusiones que retrasan la compra de Activision Blizzard por parte de la casa del Xbox.

Los creadores del Xbox aseguran que tanto Call of Duty Warzone como Call of Duty Modern Warfare II, no solo llegarán al Nintendo Switch, si no que, correrán de manera nativa. Microsoft mencionó que, debido a que Warzone es compatible con PCs que utilizan tarjetas de video tan viejas como los modelos de 2015, no existe una razón que evitaría la optimización del battle royale para Nintendo Switch.

También mencionaron que el motor gráfico de Warzone es tan maduro que se ha optimizado para funcionar en una amplia gama de hardware y dispositivos que van desde la consola Xbox One de 2013 hasta el Xbox Series X, por lo que no habría impedimento para modificarlo y correrlo en el Nintendo Switch que se lanzó en 2017.

Para fortalecer su declaración, Microsoft mencionó juegos como Apex Legends, Doom Eternal, Fortnite y Crysis 3, los cuales han sido llevados al Switch utilizando “técnicas estandar”.

Cabe mencionar que en su lanzamiento, Apex Legends fue criticado por problemas con caídas de cuadros, calidad de imagen y una profundidad visual limitada. Doom Eternal corre a 30 cuadros por segundo en gameplay y a 20 cuadros por segundo durante cutscenes. Sin mencionar que se trata de un juego para una persona y es bastante linear a comparación de Warzone.

Por último, Fortnite, a pesar de pertenecer al género del battle royale asemejándose a Warzone, cuenta con un mapa significativamente más pequeño y corre a 30 cuadros por segundo en Switch.

De acuerdo con pruebas de Digital Foundry, Warzone 2, lanzado para PS4, PS4 Pro, Xbox One y Xbox One X tiene problemas para mantener los 60 cuadros por segundos. Lo cual cuestiona fuertemente las declaraciones de Microsoft y la posibilidad de que el título llegue a Switch en una versión decente.

Vía: VGC

Nota del editor: Siento que Call of Duty se ha ausentado por tanto tiempo de las consolas de Nintendo, que el nicho de esta compañía y a no busca ni se relaciona tanto con el título. Siento que la adaptación a Switch va a ser desastrosa. En cuanto a next-gen, CoD siempre ha sido una franquicia que lleva el hardware al límite y Nintendo no se caracteriza por preocuparse en tener la consola “más poderosa”, será intersante observar qué sucede al final.