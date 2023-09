Microsoft asegura que no abandonará a Redfall

Hablando con GamesIndustry.biz, a Hines se le preguntó si la recepción de Redfall ha aumentado la presión sobre Starfield, que se lanzará el 6 de septiembre. Hines respondió que incluso si Starfield tuviera un lanzamiento complicado, Bethesda no lo dejaría simplemente fracasar.

“Siempre estamos en un proceso de aprendizaje, así que eso no es nuevo para nosotros”, respondió. “No nos gusta no cumplir con las expectativas de nuestros jugadores. “Al mismo tiempo, somos la misma compañía que ha tenido lanzamientos que no salieron como queríamos, y no dejamos ni abandonamos cosas solo porque no empezaron bien”.

Hines continuó diciendo que Bethesda seguiría trabajando en Redfall para asegurarse de que se convierta en “un buen juego”.

“El lanzamiento de The Elder Scrolls Online en PC no fue perfecto, pero seguimos adelante”, explicó. “Ahora es como este juego multiplataforma increíblemente popular. Lo mismo ocurrió con Fallout 76. Redfall no es diferente para nosotros. “Está bien, no obtuvimos el comienzo que queríamos, pero sigue siendo un juego divertido, y seguiremos trabajando en él. Lograremos los 60 cuadros por segundo. “Lo convertiremos en un buen juego porque sabemos que, como estudio first party, Game Pass perdura para siempre. Habrá personas dentro de diez años que se unirán a Game Pass, y Redfall estará allí”.

Después de varios retrasos, el primer exclusivo importante de Xbox de Bethesda se lanzó en mayo con varios problemas técnicos y críticas negativas, obteniendo calificaciones promedio de 56 (Xbox Series X/S) y 53 (PC) en Metacritic.

El jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, dijo en junio que no había planes de cerrar el desarrollador de Redfall, Arkane Austin, y afirmó que sentía que Microsoft debería haber hecho un mejor trabajo para apoyar al estudio.

“Me siento responsable de que podríamos haber hecho un mejor trabajo con Arkane”, dijo Booty, haciendo eco de los comentarios hechos en mayo por el jefe de Xbox, Phil Spencer.

Vía: VGC

Nota del editor: No, gracias, yo no vuelvo a Redfall, me gustaría pensar que la base para un buen juego está ahí, pero creo que necesitaría mucho trabajo y ahorita hay muchas cosas más en las cuales decidirán enfocarse.