Nuevos datos revelan que Redfall es uno de los juegos con peor calificación de todos los tiempos en Steam. Redfall salió a principios de mayo de 2023 y recibió una recepción mixta, con una puntuación actual en Metacritic de 59. La puntuación de los usuarios en Metacritic es mucho más baja, con un 2.9, y la versión para PC tiene una puntuación de 1.8.

Los jugadores han experimentado numerosos problemas con Redfall desde su lanzamiento, y muchos fanáticos se quejan de su inteligencia artificial y de los errores en general. Como resultado de los diversos problemas que enfrentan, los jugadores están dejando críticas negativas para Redfall, y actualmente el juego tiene una calificación de “Mayormente negativas” en Steam. Ahora parece que Redfall ha consolidado su lugar como uno de los juegos con peor calificación en Steam.

Esta lista incluye los 100 peores juegos de Steam de todos los tiempos, y Redfall es la adición más reciente a la colección. Según revela Steam, Redfall se encuentra entre los 14 juegos con peor calificación en Steam, con una puntuación de 2.85. War of the Three Kingdoms es el juego con peor calificación en Steam de todos los tiempos según estos datos, mientras que Flatout 3: Chaos & Destruction ocupa el segundo lugar. Redfall no es el único juego AAA en esta lista, ya que títulos como Call of Duty: Warzone 2 y Battlefield 2042 ocupan los puestos 25 y 28 respectivamente.

Juegos como Resident Evil Resistance y Wolfenstein: Youngblood también se encuentran entre los 100 juegos con peor calificación en Steam, y esta lista incluye títulos de otras franquicias conocidas. Además, incluye lanzamientos recientes como Wild Hearts y Wo Long: Fallen Dynasty, y será interesante ver si estos juegos suben o bajan en la clasificación con parches y actualizaciones. Como era de esperar, los fanáticos encontrarán en esta lista juegos que han recibido críticas negativas en alguna forma.

El jefe de Xbox, Phil Spencer, recientemente comentó sobre el decepcionante lanzamiento de Redfall, afirmando que Microsoft revisará ciertos procesos para prevenir que esta situación vuelva a ocurrir. La entrevista menciona específicamente el juego a 60 FPS, lo cual no está disponible actualmente en la versión de Xbox Series X de Redfall, ya que se espera que llegue más adelante mediante una actualización.

Con Redfall ya disponible en Xbox y PC, Microsoft está generando expectativa por su próximo gran lanzamiento en forma de Starfield, que tendrá su propia presentación el 11 de junio. Este evento, titulado Starfield Direct, se emitirá inmediatamente después de la presentación de Xbox Games Showcase, que comienza a las 11 a.m. hora de la Ciudad de México.

Redfall ya está disponible en PC y Xbox Series X/S.

