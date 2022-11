Microsoft admite que Sony tiene mejores exclusivas

Desde inicios de año Microsoft hizo público que actualmente se encuentran trabajando un acuerdo para comprar a Activision Blizzard, mismo que a día de hoy no se ha cerrado debido a que algunos reguladores no han dado el visto bueno. Y ahora, en un documento nuevo relacionado a la compra, la empresa de Estados Unidos admite que Sony tiene mejores juegos.

En dicho papel virtual, se menciona que el comprar a estos estudios va a favorecer la competencia, dado que ahora podrán estar codo a codo con PlayStation, pues mencionan que sus propiedades son superiores a Xbox. Algo que podría ser un tanto extraño, dado que deberían expresar lo contrario, que pueden hacer cosas igual de competentes.

Aquí la cita oficial:

Además de ser el proveedor dominante de consolas, Sony también es un poderoso editor de juegos. Sony es aproximadamente equivalente en tamaño a Activision y casi duplica el tamaño del negocio de publicación de juegos de Microsoft.

Hubo más de 280 títulos exclusivos propios y de terceros en PlayStation en 2021, casi cinco veces más que en Xbox.

Sony tiene más juegos exclusivos que Microsoft, muchos de los cuales son de mejor calidad. Tanto los juegos propios exclusivos de Sony como los de Nintendo se encuentran entre los más vendidos en Europa y en todo el mundo. El contenido exclusivo actual de Sony incluye destacados títulos propios como The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War y Spiderman.