Michael Keaton habla sobre regresar como Batman

La película de The Flash nos dará la oportunidad de ver a Michael Keaton una vez más como Batman, algo que muchos habían esperado desde que este actor dejó de interpretar del Caballero de la Noche después de Batman Returns en 1992. Si bien el responsable de este papel está emocionado por portar la capa una vez más, Keaton ha admitido que su regreso al mundo de DC fue algo que no comprendió al principio.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Keaton reveló que necesitó leer el guion tres veces y la ayuda de alguien para entender cómo es que su versión de Batman aparecerá en The Flash por medio del multiverso. Esto fue lo que comentó:

“Tuve que leerlo más de tres veces para decir, ‘Espera, ¿cómo funciona esto?’ Tuvieron que explicarme eso varias veces.

No estoy siendo arrogante, espero, sobre esto. No lo digo como, ‘Soy demasiado genial’. Soy estúpido. Hay muchas cosas que no conozco. Entonces, no sé, simplemente lo descubrí, pero esto era diferente”.