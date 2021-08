La crisis de chips seguirá en 2021 y 2022

Si bien la falta de chips y GPU ya no está al nivel de lo visto el año pasado, la producción de consolas de nueva generación y tarjetas gráficas sigue siendo un problema que no solo aqueja al público en general, sino a las grandes compañías. De esta forma, Jensen Huang, CEO de NVIDIA, este es un panorama que no mejorará en la segunda mitad de 2021 como muchos esperaban.

Recientes declaraciones del CEO han dejado en claro que las restricciones de suministro seguirán siendo un problema a lo largo de 2021. Aunque conseguir un PS5, Xbox Series X|S y la nueva línea de tarjetas RTX 30 de NVIDIA ya no es el problema que vimos el año pasado, no solo sigue siendo complicado conseguir una de estas piezas de hardware, sino que su producción aún no cumple con la demanda del público.

De igual forma, Huang ha mencionado que es muy probable que este problema no se limite solo al 2021, sino que en el 2022 seguiremos viviendo una situación similar. Sin embargo, el CEO espera que eventualmente este inconveniente por fin sea solucionado, y la producción de chips logre satisfacer su demanda.

En temas relacionados, el PS5 ha bajado de precio, pero solo en una región en específico.

Vía: The Verge