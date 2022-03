MHA revela los sentimientos de Midoriya por Toga

El más reciente capítulo del manga de My Hero Academia nos ha revelado nueva información sobre Midoriya. Durante las últimas semanas, hemos visto cómo este héroe se ha preparado para su pelea final en contra de Shigaraki y All for One. Sin embargo, los detalles que fueron revelados no tienen que ver con los sucesos en el campo de batalla, sino con la visión que tiene Deku sobre las citas.

Después de ser interceptado por Himiko Toga, esta villana le confiesa su amor a Deku, y le pide que sea su novio. Sin embargo, esta no es una situación amorosa, sino algo inquietante. Al escuchar esta proclamación, nuestro héroe regresa a su actitud tímida, y ha revelado cuál es su cita favorita:

“¿Novio? ¿Como un chico al que llevas al parque de diversiones para una cita? ¿Con quién te tomas de la mano? ¿Con quién compartes una crepa?”.

Toga confesó cómo es que llegó a enamorarse de Deku, y le compartió al héroe su visión para la vida. Sin embargo, esta filosofía conflictúa con las leyes de este mundo, por lo que Midoriya se propone a detenerla, algo que le rompió el corazón a la asesina. Afortunadamente, Froppy salva el día, dándole la oportunidad al heredero de One for All de regresar a su campo de batalla.

Ahora solo tenemos que esperar una semana para descubrir cómo es que Deku llegará a la pelea contra Shigaraki, y qué sucederá con el corazón de Toga. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de la segunda temporada de Komi Can’t Communicate. De igual forma, ya hay una sinopsis oficial para el anime de Cyberpunk 2077.

Nota del Editor:

Esta seguramente no será la última vez que este conflicto amoroso se nos presente. Con Uraraka en el mismo campo de batalla, es muy probable que los sentimientos de este personaje por fin sean revelados a todo el mundo.

Vía: Comicbook