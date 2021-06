Metroid Dread ya es de los juegos mejor vendidos de 2021 en Amazon

E3 categorizó a Forza Horizon 5 como el juego más anticipado de la ceremonia, pero parece que el verdadero ganador entre los fans fue Metroid Dread. Desde su anuncio en el Nintendo Direct de la semana pasada, lo nuevo de MercurySteam se ha posicionado como uno de los títulos mejor vendidos de 2021 en Amazon.

Al momento de redacción, Metroid Dread es de los juegos juego mejor vendidos de Amazon en los Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Metroid Dread is currently a top 10 best seller across not just Nintendo Switch games, but all video games on Amazon US, UK, and Japan. #OperationMetroidDread pic.twitter.com/ICDVlLcLB9

— Daktroid-117 (@dakcity_) June 17, 2021