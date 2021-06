Thanos regresa a Fortnite como una skin comprable

Uno de los eventos más populares en la historia de Fortnite permitió a los jugadores tomar control de Thanos, el gran villano del MCU. Una vez finalizado dicho evento, ya no había forma de controlar al Titan Loco, pero eso está a punto de cambiar pues el antagonista ahora será comprable dentro de la tienda del battle royale.

A partir del 26 de junio, Fortnite traerá de regreso a Thanos como una skin comprable. Por supuesto, el villano portará el Guantelete del Infinito y tendrá un aspecto similar al que vimos en Avengers: Endgame. Adicionalmente, los jugadores podrán equipar a Thanos con un set de Back Bling que asemeja al Guantelete del Infinito.

The Universe required correction.

Compete in the Thanos Cup for a chance to earn the Thanos Outfit and Infinity Gauntlet Back Bling inspired by Marvel Studios’ Avengers: Endgame ahead of its release in the Item Shop!

More info: https://t.co/nkxTEr2YLP

— Fortnite (@FortniteGame) June 18, 2021