MercurySteam nos presenta su nuevo juego

En los últimos años, MercurySteam se ha posicionado como uno de los estudios más interesantes en España. En el pasado trabajan junto a Konami en Castlevania: Lords of Shadow, y con Nintendo en Metroid Dread. Ahora, el equipo nos ha dado el primer vistazo de su siguiente gran proyecto, el cual será algo totalmente original.

Por medio de su participación en el IGN Fan Fest, MercurySteam nos dio el primer vistazo oficial de Project Iron. Este título es descrito como un RPG de fantasía, el cual será publicado por 505 Games. De igual forma, el estudio asegura que esta es una propiedad completamente nueva, descartando los rumores de colaboraciones con Konami.

Aunque por el momento no hay más detalles al respecto, el pequeño teaser que compartió el estudio nos muestra lo que parece ser el martillo de Thor, por lo que no se descarta que este título esté inspirado en la mitología nórdica. Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría suceder a lo largo de este año.

Si bien muchos conocieron al estudio español por títulos como Metroid: Return of Samus y Metroid Dread, el equipo tiene una larga historia, y si bien hay proyectos que no han sido del agrado de todos, siempre han demostrado un gran potencial, por lo que muchos están emocionados por lo que Project Iron vaya a ser. En temas relacionados, filtran nuevo juego de Castlevania. De igual forma, Metroid Prime 4: Beyond sí llegará al Switch 1.

Nota del Autor:

MercurySteam es un estudio con mucho talento. En el pasado han demostrado saber muy bien cómo manejar algunas de las propiedades más importantes del medio, por lo que será interesante ver qué puede hacer con un proyecto completamente original.

Vía: Project Iron