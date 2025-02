Este es el año del Nintendo Switch 2. La nueva consola de la Gran N tiene emocionados a muchos jugadores, quienes también quieren saber qué tipo de juego veremos en esta consola durante su lanzamiento. Ante los rumores de una exclusividad de Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A, la compañía japonesa por fin ha aclarado qué sucederá con estos dos juegos.

Durante una sesión de preguntas y respuestas por el cierre del tercer trimestre del año fiscal en marcha, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado ante la posibilidad de que Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A ya no estén disponibles en el Switch actual, y en su lugar lleguen al Switch 2. Sin embargo, el directivo aseguró que este no será el caso, y los dos títulos aún llegarán a su consola del momento.

Claro, esto no cierra la puerta a que Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A tengan algún tipo de mejora en el Switch 2. Recordemos que la nueva consola será retrocompatible, por lo que los fans esperan que los dos juegos cuenten con alguna mejora de rendimiento en la plataforma que estará disponible en algún punto de este año.

Más allá de Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A, sabemos que Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition estará disponible en marzo, pero no hay mucha información sobre juegos first party para el Switch después de esta fecha. Recordemos que múltiples rumores aseguran que un nuevo Nintendo Direct enfocado por completo en la consola del momento se llevaría a cabo en febrero, dándole la oportunidad a la compañía de despedirse de su hardware con una serie de títulos interesantes.

Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes con Nintendo para el Switch. Al menos por el momento los usuarios de esta consola pueden estar seguros de que Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A estarán disponibles en esta consola. En temas relacionados, filtran la fecha de lanzamiento para Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, el Switch 2 sí tendrá exclusivas.

Nota del Autor:

Es bueno ver que el Switch aún tendrá el espacio para ser el protagonista durante este año. Espero que Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A no sean los últimos títulos que veamos en esta consola, pero tampoco me molestaría si este fuera el caso.

Vía: VGC