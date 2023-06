Mencionan qué pasará con las rentas de Cinépolis Klic

Hace ya un par de meses atrás, se confirmó que la aplicación de Cinépolis Klic dejaría de existir, esto en parte por la escasez de gente que consumía el producto y también por la dura competencia a asumir con otras plataformas de streaming. Y ahora que ha pasado oficialmente el 31 de mayo, ya no es posible comprar o rentar más películas ahí.

Con todo este movimiento, ahora los usuarios se preguntan qué va a pasar con todo el contenido que hayan consumido anteriormente, y en efecto, no habrá manera de acceder a él sin importar que hayan adquirido dichos productos hace pocos meses. Eso significa, que ya no lo van a poder ver y tampoco tendrán compensación económica por dicha acción.

No está de más comentar, que la empresa se ha respaldado de ciertos términos y condiciones para poder justificar la no devolución del dinero, y es que justo al comprar una de las películas se especificaba que el sitio al cerrar no se responsabiliza de dichas pérdidas. Así que los usuarios deberán pasar a otras opciones para poder seguir consumiendo.

La plataforma tuvo en total poco más de 10 años en funcionamiento, principalmente en México pero también llegando a otros sitios de latam, con estrenos que llegaban directamente del cine a pantallas de los usuarios. Sin embargo, su método de pago terminó por no convencer a muchos, dado que para todo material se debía de pagar de forma individual, siendo así muy diferente a Netflix y demás.

Vía: Cinépolis Klic

Nota del editor: Es preocupante que este tipo de cosas pasen, pero la competencia es dura en los servicios de streaming, por lo que no se auguraba más vida para este proyecto. Al menos siguen siendo la cadena de cines más exitosa de México.