Mencionan el origen del sonido del aura de Gokú al transformarse

A día de hoy la franquicia de Dragon Ball es una de las más queridas en todo el mundo, eso se debe a una premisa interesante donde las peleas pasan a ser la parte más interesante, con guerreros de distintas razas que van desde simples terrestres hasta alienígenas que se convierten en simios gigantes. Y dentro de las transformaciones, el Super Saiyajín es uno de los más reconocibles, no solo por la estética del personaje sino también por el singular sonido que despliega su Ki.

El icónico sonido tiene un origen inesperado. Hidenori Arai, el diseñador de efectos de Dragon Ball Z en Toei Animation, reveló que este fue inspirado por el latido del corazón de un feto escuchado en una ecografía. Este ruido, característico por su intensidad y ritmo, fue cuidadosamente diseñado para ser memorable pero no intrusivo durante las escenas de combate que se ven en la serie animada.

Este diseño sonoro, que debutó cuando Goku se transformó por primera vez durante la batalla contra Freezer en Namek, logra capturar la intensidad y la energía del momento. A pesar de su potencia, tenía que integrarse de manera que no distrajera al espectador, algo que Arai consiguió equilibrando lo impresionante con lo familiar y reconfortante.

Man, remember when Dragon Ball's sound designer, Hidenori Arai, revealed he based the Super Saiyan aura sound on the noise of baby's heartbeats in the womb. That fucked me up real good. pic.twitter.com/9BzYNEmuz7

