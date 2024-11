Final explicado del episodio 6 de Superman & Lois

En caso de que alguien no lo sepa, la serie de Superman & Lois está teniendo un final después de su cancelación confirmada desde hace meses, razón por la cual los suscriptores tienen que dar el cierre para que no se quede ningún tipo de cabos sueltos hacia los fans. De hecho, acaba de llegar el sexto episodio de esta cuarta temporada, con mucha información de por medio que dará de qué hablar, ya que no solo se abordan a los protagonistas, sino también a personajes secundarios con potencial.

¡Spoilers adelante!

El episodio 6 intensifica el conflicto entre Superman y Lex Luthor, marcando un punto crucial en la trama. Con solo cuatro episodios restantes, las tensiones en Smallville aumentan, especialmente cuando Lex inicia maniobras para adquirir tierras en la ciudad, enfrentándose a la comunidad y provocando una confrontación directa con Clark Kent.

Lex intenta comprar la propiedad de Adie Manning para establecer una nueva sede, pero su oferta es rechazada, revelando que algunos habitantes de Smallville conocen la verdadera identidad de Superman. Este conocimiento parece ser un factor clave en la resistencia de la comunidad contra los planes de Luthor, destacando el fuerte vínculo entre Clark y los residentes locales.

Paralelamente, Clark enfrenta una crisis personal al notar signos de envejecimiento, temiendo que esto pueda afectar la percepción pública de Superman. En una escena culminante, Lex intenta asesinar a Lana Lang, lo que lleva a una pelea intensa entre él y Superman, donde Lex utiliza energía solar roja para nivelar el campo de juego.

El episodio concluye con la aliada de Lex, Amanda McCoy, sugiriendo que la estrategia de Luthor debe cambiar, insinuando la posible introducción del icónico Warsuit, un traje mecánico que podría equilibrar su lucha contra Superman en los próximos episodios.

No está de más mencionar que faltan cuatro de ellos para tener el cierre definitivo de la serie.

Vía: Screenrant