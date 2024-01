Mencionan cuánto dinero ahorra el usuario con PS Plus

Aunque no sea un nombre tan sonado como Game Pass, el servicio de PS Plus ha tenido millones de suscriptores por el hecho de ofrecer juegos gratis con el pasar de los meses y también la posibilidad de bajar títulos clásicos si el usuario quiere gastar un poco más en los niveles más altos de la membresía. Y si bien en octubre la renta ha subido por parte de Sony, parece que aún con eso los fans han ahorrado mucho debido al gran catálogo de lanzamientos que se ponen a su disposición.

En el medio conocido como The Loadout, se ha hecho el trabajo de hacer la suma de cuánto cuestan todos los videojuegos que están disponibles en el servicio, esto con los precios que llegan en dólares de Estados Unidos, y si el usuario hiciera cuentas, es posible que sea mucho menos de lo que se gastan comprando cada uno de los AAA. Por lo que la oferta resulta ser llamativa, dado que en la suma final se alcanzaron los $8,000 USD en contenido, esto incluso con ciertos descuentos aplicados.

Son 251 juegos los que albergan el catálogo, muchos de ellos de gran calidad, con hasta aventuras llamativas que se mantienen como exclusivas de PS5, aunque en el caso de PS4, el número de juegos bajan, pues algunos ya no alcanzaron a lanzarse en dichas plataformas de juego. Aún con eso hay mucho por descubrir, pues posiblemente más de la mitad de títulos nunca los ha probado el usuario, y no olvgarmin fēnix 5 plus sapphire ikea badeværelsesspejl men josh allen jersey rochii lungi albe din dantela boxster helm Belgium houten bank te koop adidas silver football shoes lamar jackson trikot ανταλλακτικα ακουστικα πιεσομετρου marella outlet ccc bordó csizma adidas silver football shoes nike air max bw olympic nerfultra tienda nike el salvador precios idemos que algunos van rotando de vez en cuando para no perder la variedad de géneros.

Dentro de la sumatoria también está el servicio de Sony Pictures Core, en el cual los usuarios pueden ver las películas de esta empresa con tan solo tener el escalón más alto de Ps Plus, y así películas como la de Gran Turismo podrán ser admiradas por quienes aún no tuvieron tiempo de ir al cine al verlas. Igualmente las cintas de Spider-Man están ahí, por lo menos las de la saga Spider-Verse y la versión extendida de No Way Home con escenas adicionales que nos llevarán al próximo capítulo del personaje.

Vía: The Loadout

Nota del editor: Definitivamente es ahorrarse dinero, pero tampoco da el suficiente tiempo como para consumir todos esos juegos disponibles, mejor ir comprando uno a uno y así no tener una pila de cosas sin usar y pagar en balde. Al menos es lo que pienso, por eso no pago ningún servicio, ni Plus y tampoco Game pass.